Trump pohrozil Iránu obnovením útokov, ak nepristúpi na dohodu
Ak to Teherán podľa Trumpa urobí, vojna sa skončí a opäť sa otvorí Hormuzský prieliv.
Autor TASR
Washington 6. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu pohrozil Iránu obnovením ešte silnejších útokov v prípade, že nepristúpi na dohodu so Spojenými štátmi. Ak to Teherán podľa Trumpa urobí, vojna sa skončí a opäť sa otvorí Hormuzský prieliv. Informuje o tom TASR.
„Za predpokladu, že Irán pristúpi na to, čo bolo dohodnuté - čo je možno dosť odvážny predpoklad -, už tak legendárna operácia 'Epická zúrivosť' sa skončí a vďaka mimoriadne účinnej blokáde bude Hormuzský prieliv otvorený pre všetkých vrátane Iránu,“ napísal šéf Bieleho domu v príspevku na svojej sieti Truth Social.
Podrobnosti o údajnej dohode Trump neuviedol, Iránu však v príspevku pohrozil, že ak nebude súhlasiť, „bombardovanie začne a bude, žiaľ, oveľa rozsiahlejšie a intenzívnejšie ako predtým“.
Agentúra Reuters a portál Axios informovali, že Washington a Teherán sa blížia k dohode o jednostranovom memorande, ktorého cieľom je ukončiť vojnu na Blízkom východe.
Navrhovaný 14-bodový dokument by podľa Reuters ukončil konflikt, na čo by nadviazali rokovania o odblokovaní lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv, zrušenie amerických sankcií uvalených na Irán a dohoda o obmedzení jeho jadrového programu.
„Toto čoskoro dokončíme. Už sme takmer na konci,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ Pakistanu, ktorý sprostredkovával rozhovory medzi USA a Iránom. Americký kanál CNBC News s odvolaním sa na hovorcu iránskeho ministerstva zahraničných vecí uviedol, že Teherán americký návrh posudzuje. USA podľa portálu Axios očakávajú odpovede do 48 hodín.
Trump už v noci na stredu oznámil, že USA na krátky čas pozastavujú operáciu Projekt sloboda, ktorá je zameraná na zaistenie bezpečnej plavby lodí Hormuzským prielivom. Tento krok podľa neho súvisí aj s „významnými vojenskými úspechmi“ USA v operácii proti Iránu a s pokrokom v rokovaniach o konečnej dohode s iránskymi predstaviteľmi.
