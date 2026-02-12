< sekcia Zahraničie
Trump pohrozil Iránu traumatizujúcimi dôsledkami
Musíme uzavrieť dohodu, povedal Trump novinárom.
Autor TASR
Washington 12. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok pohrozil Iránu veľmi traumatizujúcimi dôsledkami, ak sa na vzájomných rokovaniach o budúcnosti iránskeho jadrového programu nepodarí dosiahnuť dohodu. Zdôraznil, že konkrétne výsledky očakáva v priebehu marca. Upozornili na to agentúry AFP a Reuters informuje TASR.
„Musíme uzavrieť dohodu, inak to bude veľmi traumatizujúce, veľmi traumatizujúce. Nechcem, aby sa to stalo. Musíme uzavrieť dohodu,“ povedal Trump novinárom. „Pre Irán to bude veľmi traumatizujúce, ak dohodu neuzavrú,“ deklaroval.
Šéf Bieleho domu s cieľom vyvinúť tlak na Irán zvažuje vyslať na Blízky východ druhú lietadlovú loď. Pripomenul vojenské údery, ktoré nariadil na iránske jadrové zariadenia v júli minulého roka. „Uvidíme, či sa s nimi dokážeme dohodnúť, a ak nie, budeme musieť prejsť do druhej fázy. Druhá fáza bude pre nich veľmi náročná,“ vyhlásil Trump.
Delegácie Iránu a USA v piatok prostredníctvom sprostredkovateľov rokovali v ománskom hlavnom meste Maskat výlučne o jadrovom programe Iránu. USA predtým naliehali, aby témou bola aj podpora Teheránu pre militantné skupiny na Blízkom východe, jeho program balistických rakiet a tvrdý zásah voči nedávnym protivládnym protestom. Trump počas stredajšieho stretnutia s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom trval na tom, že jadrové rokovania s Iránom musia pokračovať.
Americký prezident sa podľa štvrtkového vyjadrenia šéfa izraelskej vlády domnieva, že vytvára podmienky, ktoré by mohli viesť k „dobrej dohode“ s Iránom. Ku kvalite akejkoľvek dohody s Teheránom sa však Netanjahu stavia skepticky.
