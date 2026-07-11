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Trump pohrozil Iránu úplným zničením pri pokuse o atentát

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Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Trumpov príspevok prišiel krátko po tom, čo Spojené štáty vyzvali Irán, aby do soboty verejne potvrdil, že Hormuzský prieliv zostane otvorený.

Autor TASR
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Washington 11. júla (TASR) – Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Spojené štáty „úplne zničia“ Irán, ak sa pokúsi zavraždiť alebo zavraždí úradujúceho prezidenta USA. Informovali o tom agentúry AP a AFP, píše TASR.

„Tisíc rakiet je pripravených a namierených na Iránsku islamskú republiku. Ak iránska vláda uskutoční svoju hrozbu, o ktorej sa hovorí na mnohých miestach sveta, že zavraždí alebo sa pokúsi zavraždiť úradujúceho prezidenta Spojených štátov amerických - v tomto prípade MŇA - okamžite ich budú nasledovať ďalšie tisíce,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Dodal, že príslušné rozkazy už boli vydané a americká armáda je pripravená počas jedného roka, s možnosťou predĺženia tohto obdobia, „úplne zničiť a spustošiť všetky časti Iránu“.

Trumpov príspevok prišiel krátko po tom, čo Spojené štáty vyzvali Irán, aby do soboty verejne potvrdil, že Hormuzský prieliv zostane otvorený pre lodnú dopravu a zaviazal sa zastaviť útoky na obchodné plavidlá.
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