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Trump pohrozil Iránu útokmi na elektrárne a mosty, ak sa nedohodnú
Na otázku, ako dlho budú americké útoky pokračovať, Trump odpovedal: „Budú pokračovať dovtedy, kým nepoviem, že už stačilo.“
Autor TASR
Washington 15. júla (TASR) – Americký prezident Donald Trump v utorok varoval, že ak Teherán nepristúpi na dohodu, Spojené štáty na budúci týždeň rozšíria útoky na Irán o ciele, ako sú elektrárne a mosty. V stredu o tom informovala agentúra AFP.
„Na budúci týždeň to pre nich bude naozaj zlé, pretože na budúci týždeň prídu na rad elektrárne. Na budúci týždeň prídu na rad mosty,“ povedal Trump v rozhovore pre americkú televíziu Fox News.
„Vyradíme všetky ich elektrárne. Vyradíme všetky ich mosty, pokiaľ neprídu za rokovací stôl a nezačnú rokovať,“ dodal prezident.
Trumpove vyjadrenia zazneli v čase, keď americké ozbrojené sily už štvrtý deň po sebe podnikli útoky proti Iránu a zároveň obnovili námornú blokádu iránskych prístavov.
Krehké prímerie medzi oboma stranami zo 17. júna sa podľa agentúry AFP prakticky rozpadlo, pričom hlavnou témou konfliktu zostáva kontrola strategicky významného Hormuzského prielivu.
Na otázku, ako dlho budú americké útoky pokračovať, Trump odpovedal: „Budú pokračovať dovtedy, kým nepoviem, že už stačilo.“
„Na budúci týždeň to pre nich bude naozaj zlé, pretože na budúci týždeň prídu na rad elektrárne. Na budúci týždeň prídu na rad mosty,“ povedal Trump v rozhovore pre americkú televíziu Fox News.
„Vyradíme všetky ich elektrárne. Vyradíme všetky ich mosty, pokiaľ neprídu za rokovací stôl a nezačnú rokovať,“ dodal prezident.
Trumpove vyjadrenia zazneli v čase, keď americké ozbrojené sily už štvrtý deň po sebe podnikli útoky proti Iránu a zároveň obnovili námornú blokádu iránskych prístavov.
Krehké prímerie medzi oboma stranami zo 17. júna sa podľa agentúry AFP prakticky rozpadlo, pričom hlavnou témou konfliktu zostáva kontrola strategicky významného Hormuzského prielivu.
Na otázku, ako dlho budú americké útoky pokračovať, Trump odpovedal: „Budú pokračovať dovtedy, kým nepoviem, že už stačilo.“