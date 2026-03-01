Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump pohrozil Iránu v prípade odvety za smrť Chameneího

Na snímke prezident USA Donald Trump. Foto: TASR/AP

Irán práve vyhlásil, že dnes zasiahne veľmi tvrdo, tvrdšie než kedykoľvek predtým, napísal Trump na svojej platforme Truth Social.

Autor TASR
Washington 1. marca (TASR) - Spojené štáty udrú na Irán „silou, akú ešte nikdy predtým nevideli“, ak sa islamská republika pokúsi o odvetu za americko-izraelské údery, ktoré pripravili o život iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Irán práve vyhlásil, že dnes zasiahne veľmi tvrdo, tvrdšie než kedykoľvek predtým,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.

ALE TO NECH RADŠEJ NEROBIA, PRETOŽE AK TO UROBIA, UDRIEME NA NICH SILOU, AKÚ NIKDY PREDTÝM NEVIDELI!“ dodal.

Iránske Revolučné gardy predtým v nedeľu v reakcii na potvrdenie smrti najvyššieho duchovného lídra ajatolláha Alího Chameneího oznámili, že proti Izraelu a základniam USA spustia „najzúrivejšiu“ operáciu v histórii. „Najzúrivejšia útočná operácia v dejinách ozbrojených síl Iránskej islamskej republiky sa začne každú chvíľu,“ uviedli gardy na platforme Telegram.
.

