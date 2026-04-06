Trump pohrozil Iránu zničením mostov a elektrární, ak neotvorí prieliv
Washington 6. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty by mohli zničiť všetky iránske mosty a elektrárne za štyri hodiny, pokiaľ Teherán nedodrží jeho ultimátum a neotvorí Hormuzský prieliv. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, Reuters, AFP a AP.
„Máme plán. Vďaka sile našej armády, každý most v Iráne bude zničený do zajtrajšej polnoci, každá elektráreň v Iráne bude mimo prevádzky, bude horieť, vybuchovať a už nikdy nebude použiteľná. Myslím tým úplné zničenie do polnoci, stane sa to v priebehu štyroch hodín, ak by sme chceli,“ uviedol Trump na tlačovej konferencii.
Americký prezident dal v sobotu Iránu ultimátum na ukončenie blokády Hormuzského prielivu do 48 hodín, inak sa „na nich zosype peklo“. V nedeľu ho predĺžil do utorka večera washingtonského času. Potvrdil však, že rokovania medzi krajinami pokračujú, pričom USA komunikujú s „aktívnym a ochotným partnerom“ na strane Iránu.
Šéf Bieleho domu zároveň opätovne vyzval Iráncov postaviť sa režimu, hoci chápe, že to môže byť nebezpečné. „Mali by to urobiť, hoci následky sú obrovské. Bolo im povedané: ‚Ak budete protestovať, budete okamžite zastrelení‘,“ povedal novinárom.
