< sekcia Zahraničie
Trump pohrozil nasadením agentov ICE na letiskách
Pracovníci TSA v posledných týždňoch hromadne nahlasovali práceneschopnosť, keďže nedostávajú výplaty.
Autor TASR
Washington 21. marca (TASR) - Prezident USA Donald Trump pohrozil v sobotu nasadením agentov Imigračného a colného úradu (ICE) na amerických letiskách, pokiaľ demokrati v Kongrese okamžite neodsúhlasia financovanie ministerstva vnútornej bezpečnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Presuniem našich úžasných vlastencov - agentov ICE - na letiská, ktoré budú zabezpečovať tak, ako to ešte nikto nikdy nevidel,“ napísal Trump v príspevku na sociálnych sieťach.
Pracovníci Úradu pre bezpečnosť dopravy (TSA) 27. marca pravdepodobne nedostanú už druhú výplatu v dôsledku čiastočného pozastavenia činnosti vlády, tzv. shutdown, ktoré trvá už 36 dní. Poslanci sa totiž nezhodujú v otázke financovania ministerstva vnútornej bezpečnosti, pod ktoré TSA spadá.
Pracovníci TSA v posledných týždňoch hromadne nahlasovali práceneschopnosť, keďže nedostávajú výplaty. Nedostatok bezpečnostných pracovníkov viedol k narušeniu cestovania na hlavných letiskách. Agenti ICE však nemajú špeciálny výcvik, ktorý je potrebný pre zabezpečenie letísk.
ICE zohráva kľúčovú úlohu v tvrdej protiimigračnej kampani Trumpovej vlády a vyslúžilo si za to kritiku od mnohých demokratov, obhajcov občianskych práv a organizácií na podporu migrantov. Reuters pripomína, že ICE spolu s Úradom colnej a pohraničnej stráže (CBP) nasadili v uplynulých mesiacoch agentov do viacerých oblastí USA, pričom v Minnesote došlo v rámci operácie k zastreleniu amerických občanov Renée Goodovej a Alexa Prettiho. Trump v marci odvolal ministerku vnútornej bezpečnosti Kristi Noemovú uprostred rastúcej kritiky imigračných taktík administratívy.
