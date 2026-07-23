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Trump pohrozil povstalcom v Jemene vojenskou odvetou
Trump pripomenul, že Spojené štáty tvrdo zasiahli proti húsíom už pred rokom, keď paľbou na lode ohrozovali dopravu v Červenom mori.
Autor TASR
Washington 23. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok pohrozil jemenským povstalcom vojenskou odvetou, ak opäť zaútočia na plavidlá v Červenom mori. Z húsíov je podľa svojich slov sklamaný, pretože až doteraz sa vraj správali rozumne. Trump to uviedol na svojej sieti Truth Social, informuje TASR.
Iránom podporovaní povstalci tento týždeň vyhlásili námornú blokádu lodí smerujúcich do a zo Saudskej Arábie a následne zaútočili na jej tankery s tvrdením, že ju porušili.
Trump pripomenul, že Spojené štáty tvrdo zasiahli proti húsíom už pred rokom, keď paľbou na lode ohrozovali dopravu v Červenom mori. Odvtedy a počas vojny USA s Iránom si vraj počínali „veľmi zodpovedne“.
„Žiaľ, teraz s tým začínajú opäť – v noci strieľali na dve saudskoarabské lode,“ poznamenal šéf Bieleho domu. Varoval, že ak na lodnú dopravu znova zaútočia, USA budú zodpovednosť za to pripisovať Iránu, keďže húsíovia sú jeho spojenci. V takom prípade sa Teherán ani povstalci podľa neho nevyhnú „tvrdému vojenskému trestu“.
Šéf americkej diplomacie Marco Rubio už skôr vo štvrtok vyhlásil, že húsíovia sa nechali do útokov na lode v Červenom mori Iránom „zatiahnuť“.
Cieľom jemenských povstalcov je úplné uzavretie strategickej úžiny Báb al-Mandab, ktorá spája Červené more s Adenským zálivom. Húsíovia tvrdia, že ide o odvetu za saudský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu.
Iránom podporovaní povstalci tento týždeň vyhlásili námornú blokádu lodí smerujúcich do a zo Saudskej Arábie a následne zaútočili na jej tankery s tvrdením, že ju porušili.
Trump pripomenul, že Spojené štáty tvrdo zasiahli proti húsíom už pred rokom, keď paľbou na lode ohrozovali dopravu v Červenom mori. Odvtedy a počas vojny USA s Iránom si vraj počínali „veľmi zodpovedne“.
„Žiaľ, teraz s tým začínajú opäť – v noci strieľali na dve saudskoarabské lode,“ poznamenal šéf Bieleho domu. Varoval, že ak na lodnú dopravu znova zaútočia, USA budú zodpovednosť za to pripisovať Iránu, keďže húsíovia sú jeho spojenci. V takom prípade sa Teherán ani povstalci podľa neho nevyhnú „tvrdému vojenskému trestu“.
Šéf americkej diplomacie Marco Rubio už skôr vo štvrtok vyhlásil, že húsíovia sa nechali do útokov na lode v Červenom mori Iránom „zatiahnuť“.
Cieľom jemenských povstalcov je úplné uzavretie strategickej úžiny Báb al-Mandab, ktorá spája Červené more s Adenským zálivom. Húsíovia tvrdia, že ide o odvetu za saudský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu.