Trump pohrozil sankciami proti Rusku v prípade nedosiahnutia dohody

Na snímke prezident USA Donald Trump reční počas stretnutia s poľským prezidentom Karolom Nawrockým v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone 3. septembra 2025. Foto: TASR/AP

AFP v stredu s odvolaním sa na svoj zdroj v Bielom dome tiež potvrdila, že Trump bude vo štvrtok hovoriť so Zelenským.

Washington 3. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu naznačil nové sankcie proti Rusku, ak nebude spokojný s reakciou svojho ruského partnera Vladimira Putina v súvislosti s dosiahnutím mierovej dohody, ktorá by ukončila vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Nemám žiadnu správu pre prezidenta Putina, on vie, aký je môj postoj a rozhodne sa tak či onak,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu počas stretnutia s poľským prezidentom Karolom Nawrockim.

Nech už bude jeho rozhodnutie akékoľvek, budeme buď spokojní alebo nespokojní. A ak budeme nespokojní, uvidíte, čo sa stane,“ dodal americký prezident.

AFP v stredu s odvolaním sa na svoj zdroj v Bielom dome tiež potvrdila, že Trump bude vo štvrtok hovoriť so Zelenským. Elyzejský palác ešte skôr informoval, že po štvrtkovom summite tzv. koalície ochotných v Paríži bude ukrajinský prezident spolu s európskymi lídrami telefonovať so šéfom Bieleho domu.

Štvrtkové rokovania vo francúzskej metropole sa budú zameriavať na bezpečnostné záruky pre Ukrajinu po ukončení vojny s Ruskom.
