Trump pohrozil sociálnej sieti Twitter novou reguláciu či zatvorením

Washington 27. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump pohrozil v stredu sociálnej sieti Twitter novými reguláciami či dokonca jej zatvorením. Stalo sa tak deň po tom, čo Twitter označil dva Trumpove príspevky za "nepodložené" faktami. Informovala o tom agentúra AP.



Prezident USA nesmie jednostranne regulovať či zatvoriť spoločnosti - vyžadovalo by si to kroky Kongresu alebo Federálnej komisie pre komunikáciu (FCC).



Trump však napriek tomu Twitteru pohrozil slovami, že technologickí giganti "umlčiavajú konzervatívne hlasy". "Budeme ich dôrazne regulovať alebo ich zatvoríme predtým, než dovolíme, aby sa to ešte niekedy zopakovalo," tvítoval.



Twitter v utorok historicky po prvý raz označil dva Trumpove príspevky za zavádzajúce a upozornil čitateľov, že jeho tvrdenia o korešpondenčnom hlasovaní obsiahnuté v týchto tvítoch vyvrátili faktografickí kontrolóri.



Trump v predmetnej dvojici príspevkov tvrdí, že korešpondenčné hlasovanie povedie k podvodom a zmanipulovaniu prezidentských volieb.



Twitter pod oba príspevky umiestnil odkaz "Overte si skutočnosti o korešpondenčnom hlasovaní", ktorý používateľov zavedie k upozorneniu, že rozličné médiá ako CNN či The Washington Post citovali expertov, podľa ktorých sa korešpondenčné hlasovanie iba veľmi zriedka spája s volebnými podvodmi.