Trump pohrozil vyslaním vojakov do San Francisca

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 20. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v rozhovore odvysielanom v nedeľu pohrozil, že pošle vojakov do San Francisca, ďalšieho mesta, v ktorom sú pri moci demokrati. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Trump už vyslal Národnú gardu do Los Angeles, Washingtonu a Memphisu, často proti vôli miestnych predstaviteľov, a sudcovia zastavili jej nasadenie v Chicagu a Portlande.

„Najbližšie pôjdeme do San Francisca,“ povedal šéf Bieleho domu pre televíziu Fox News. „Rozdiel je v tom, že podľa mňa nás v San Franciscu chcú. San Francisco bolo skutočne jedno z veľkých miest sveta. A potom sa to pred 15 rokmi pokazilo,“ vyhlásil.

Trump opakovane zveličoval rozsah kriminality a nepokojov v mestách v USA, aby odôvodnil nariadenie vyslania vojakov, proti ktorému namietali miestni predstavitelia z Demokratickej strany, napísala AFP. V septembri navrhol, že americké mestá by mohli byť „výcvikovými priestormi“ pre armádu.

Francúzska agentúra doplnila, že pravicovo naklonené americké televízie často prezentujú San Francisco, ktoré má dobre zdokumentované problémy s bezdomovstvom a drogovými závislosťami, ako najlepší príklad údajného úpadku mestských centier v krajine ovládaných demokratmi.
