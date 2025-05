Trump pohrozil žalobou New York Times za údajné nepravdivé informácie

Washington 30. apríla (TASR) — Americký prezident Donald Trump pohrozil v stredu na svojej platforme Truth Social žalobou renomovanému denníku New York Times za údajne nepravdivé informovanie o jeho právnom spore s mediálnou skupinou Paramount. Tvrdí, že zvažuje podanie žaloby za nezákonné konanie zo strany novín, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Trump ešte pred svojím víťazstvom v novembrových voľbách zažaloval televíznu stanicu CBS, ktorej vlastníkom je Paramount, za rozhovor s demokratickou prezidentskou kandidátkou Kamalou Harrisovou v spravodajskom programe 60 minút. Súčasný prezident vtedy obvinil CBS, že upravila Harrisovej odpoveď na otázku o vojne v Pásme Gazy, aby zakryla jej „slovný šalát“, a teda zmätočné vyjadrenie. Trump hovorí o „podvode“ a „zasahovaní do volieb“, CBS tieto obvinenia popiera.



Viaceré americké médiá v posledných dňoch informovali, že vedenie Paramountu schválilo plány na urovnanie sporu s Trumpom, aby pomohlo získať súhlas regulačného úradu s predajom spoločnosti inej firme.



Pri informovaní o potenciálnej dohode médiá vrátane New York Times uviedli, že mnohí právni analytici považujú Trumpovu žalobu za neodôvodnenú a očakávajú jej zamietnutie z dôvodu ochrany slobody tlače.



Trump na to v stredu na sieti Truth Social reagoval, že v tomto prípade si je istý víťazstvom. CBS musí zaplatiť za svoje „nezákonné“ činy a New York Times „by mal tiež niesť zodpovednosť za svoje pravdepodobne nezákonné konanie“.



Bill Owen, dlhoročný producent programu 60 minút, pred vyše týždňom oznámil rezignáciu na svoju funkciu, pričom ako dôvod uviedol Trumpove zásahy proti nezávislosti médií.



Trump podal žaloby na množstvo médií a pravidelne uráža novinárov, ktorých označuje aj ako šíriteľov „falošných správ“. Na druhej strane blogeri a autori podcastov lojálni Trumpovi majú privilegovaný prístup do Bieleho domu, konštatuje AFP.