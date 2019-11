Trump pohrozil zastavením pomoci pre požiarmi sužovanú Kaliforniu

Washington 4. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu znova pohrozil zastavením federálnej pomoci pre Kaliforniu po tom, ako demokratický guvernér tohto štátu USA kritizoval jeho environmentálu politiku. Informovala o tom agentúra AFP.



Požiare v Kalifornii zničili za posledné týždne takmer 40.000 hektárov porastov. Hasiči v nedeľu pokračovali s bojom proti lesnému požiaru 100 kilometrov severozápadne od Los Angeles, ktorý už dostali pod kontrolu na 50 percent, a požiaru severne od San Francisca, ktorý je pod kontrolou na viac než tri štvrtiny. Ďalšie požiare - vrátane plameňov, ktoré ohrozovali mnohomiliónové domy a známe objekty v oblasti Los Angeles - medzičasom ustúpili a evakuovaní obyvatelia sa začínajú vracať domov.



Trump v nedeľu rovnako ako vlani, keď pri požiaroch v severnej Kalifornii zahynulo 86 ľudí, kritizoval tamojšie úrady a zodpovednosť pripísal guvernérovi Gavinovi Newsomovi, ktorý podľa neho odvádza "hroznú prácu pri lesnom hospodárstve".



"Každý rok, keď zúria požiare a Kalifornia horí, je to rovnaké - a potom príde žiadať federálnu vládu o (finančnú) pomoc. Už nie. Urobte si svoju prácu, guvernér," napísal prezident na Twitteri.



Newsom v reakcii tvítoval: "Neveríte v klimatickú zmenu. Ste ospravedlnení z tejto debaty."



Širšie vyjadrenie guvernér poskytol v nedávnom rozhovore pre noviny The New York Times, v ktorom poukázal na rušenie predpisov ochrany životného prostredia Trumpovou vládou. "Vedieme boj proti najničivejším požiarom v dejinách nášho štátu... a Trump vedie totálny útok voči nápravným prostriedkom," uviedol.