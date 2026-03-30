Pondelok 30. marec 2026
Trump pohrozil zničením ostrova Chárk, ak nedôjde k dohode s Iránom

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 30. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok pohrozil úplným zničením iránskych elektrární, ropných vrtov a ostrova Chárk, ak nedôjde k rýchlej dohode s Teheránom a k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu. Napísal to na svojej sociálnej sieti Truth Social, informuje TASR.

„Spojené štáty americké vedú vážne rokovania s NOVÝM A ROZUMNEJŠÍM REŽIMOM s cieľom ukončiť naše vojenské operácie v Iráne,“ uviedol Trump. Podľa neho došlo k významnému pokroku v snahách ukončiť vojnu na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára americko-izraelskými útokmi na Irán.

Zdôraznil však, že „ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde čoskoro k dohode – čo sa však pravdepodobne stane – a ak Hormuzský prieliv nebude okamžite ‚otvorený pre obchod’, ukončíme náš milý ‚pobyt’ v Iráne tým, že vyhodíme do vzduchu a úplne zničíme všetky ich elektrárne, ropné vrty a ostrov Chárk (a možno aj všetky odsoľovacie zariadenia!), ktoré sme zámerne ešte nezasiahli“.

Trumpovo vyjadrenie nasledovalo po tom, čo iránske ministerstvo zahraničných vecí spochybnilo jeho predchádzajúce tvrdenia o prebiehajúcich rokovaniach, pripomenula stanica Sky News.
