Trump pokračuje v podpore autokratických vodcov, píšu médiá

Budapešť 9. marca (TASR) - Zahraničné médiá reagovali na piatkové prijatie maďarského premiéra Viktora Orbána prezidentským kandidátom Donaldom Trumpom v jeho rezidencii Mar-a-Lago v Palm Beach na Floride. Server index.hu v sobotu v titulku vyzdvihol konštatovanie denníka The Washington Post, že Trump pokračuje v podpore autokratických vodcov, ktorí sú súčasťou "globálneho odporu proti demokratickým tradíciám," informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Televízna stanica CNN uviedla, že Trump a malá skupina jeho blízkych poradcov v piatok večer asi hodinu rokovali s Orbánom. Jeden zo zdrojov televízie opísal stretnutie ako neformálnu schôdzku, zatiaľ čo iný zdroj uviedol, že išlo skôr o priateľské stretnutie. Predstaviteľ administratívy prezidenta Joe Bidena pre CNN potvrdil, že Biely dom Orbána do Bieleho domu nepozval, a že o stretnutie nepožiadal ani maďarský premiér.



Podľa CNN krajne pravicový populizmus, zúrivá protiimigračná rétorika, kresťanský nacionalizmus a nepriateľstvo voči právam LGBTQ urobili z Orbána obľúbeného politika u Trumpových priaznivcov.



Denník The Guardian ešte pred schôdzkou napísal, že stretnutie Trumpa a maďarského premiéra je v zahraničnopolitických kruhoch ostro sledované, a to čiastočne preto, lebo sa obávajú, že Orbán môže využiť svoj vzťah s republikánskym prezidentským kandidátom na propagáciu názorov Kremľa súvisiacich s Ukrajinou.



Agentúra Bloomberg podotkla, že sa očakáva, že stretnutie Trumpa s Orbánom vyvolá ďalšie obavy v Európe, kde lídri už teraz varujú, že Ukrajina možno bez americkej pomoci nebude môcť pokračovať vo vojne.



Pre televíziu NBC News bývalá námestníčka ministra zahraničných vecí USA Karen Donfriedová uviedla, že Orbán je presne ten typ silného vodcu, ktorého Trump priťahuje. Poznamenala, že je veľmi nezvyčajné, keď pricestuje na návštevu USA líder nejakej krajiny, stretáva sa s politickým oponentom prezidenta bez toho, aby sa stretol s vysokými predstaviteľmi Bieleho domu.



Server hirklikk.hu citoval novinára maďarského pôvodu žijúceho v Amerike Georgea Lazara, ktorý na Facebooku označil schôdzku za bizarnú a dodal, že bolo to iba stretnutie, nie rokovanie, a že vážne témy Trump a Orbán neotvárali, pričom nehovorilo sa ani o vojne na Ukrajine. Lazar dodal, že pri zorganizovaní stretnutia zohral dôležitú úlohu David Cornstein, bývalý Trumpov veľvyslanec v Budapešti. Cornstein je Trumpovým susedom na Floride a bol prítomný aj na koncerte po schôdzke, píše hirklikk.hu.



Orbán referoval o stretnutí okrem iných na sociálnych sieťach aj na platforme X, kde napísal, že mu bolo potešením navštíviť Trumpa. "Vo svete potrebujeme lídrov, ktorí sú rešpektovaní a dokážu vytvoriť mier. On je taký človek! Vráťte sa a prineste nám mier, pán prezident!" dodal maďarský ministerský predseda.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)