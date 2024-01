USA určite nepomôžu Európe, ak ju niekto napadne.Citoval Breton Trumpa

Brusel 11. januára (TASR) - Donald Trump v pozícii prezidenta USA povedal vrcholným európskym predstaviteľom, že v prípade napadnutia Spojené štáty určite nepomôžu Európe. Uviedol to eurokomisár Thierry Breton. TASR prevzala stredajšiu správu z tlačovej agentúry Reuters.



"Musíte pochopiť, že ak Európu niekto napadne, my vám rozhodne neprídeme na pomoc, nepodporíme vás," citoval Breton Trumpove slová na Svetovom ekonomickom fóre v Davose v januári 2020.



Breton je francúzsky eurokomisár zodpovedný za vnútorný trh EÚ a Trump to podľa jeho slov povedal v Davose predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Breton o tom hovoril ako osobný účastník stretnutia na diskusnom paneli Obnovme Európu v utorok v Bruseli.



"Mimochodom, NATO je mŕtve a my z neho odídeme, vystúpime z NATO," mal podľa Bretona povedať Trump.



"A mimochodom, dlhujete mi 400 miliárd dolárov, pretože ste neplatili, vy Nemci, čo ste mali platiť na obranu," dodal Trump podľa Bretona.



Hovorca predsedníčky eurokomisie odmietol komentovať otázku, či sa von der Leyenovej spomienky na Trumpove slová zhodujú s Bretonovými. "Máme zásadu, že predsedníčka NIKDY neprezrádza, čo jej účastníci rozhovoru povedia na stretnutiach za zatvorenými dverami. Takže ani toto nebudeme komentovať," napísal hovorca v e-maile.



Trump je favoritom na republikánsku nomináciu pre prezidentské voľby USA v roku 2024. Prieskumy verejnej mienky predpovedajú v novembrovom hlasovaní tesný súboj medzi ním a demokratom Bidenom.



Hovorca Bidenovho volebného tímu uviedol: "Myšlienka, že opustí našich spojencov, ak sa mu v niečom nevyhovie, len zdôrazňuje to, čo už o Donaldovi Trumpovi dobre vieme: jediný človek, na ktorom mu záleží, je on sám." Trumpov volebný tím zatiaľ na žiadosť o odpoveď nereagoval, píše Reuters.



Trump sa vo funkcii prezidenta USA opakovane dostával do sporov s tradičnými spojencami. V súčasnosti poskytol len málo náznakov o svojej zahraničnej politike v prípade znovuzvolenia. Všeobecne známe sú iba výroky, že vojnu na Ukrajine ukončí do 24 hodín, čo vyvoláva v Európe znepokojenie.



Jeho súčasní aj bývalí spolupracovníci a diplomati uvádzajú, že počas druhého funkčného obdobia by si chcel Trump do kľúčových pozícií dosadiť verných ľudí, aby mal viac slobody pri presadzovaní izolacionistickej politiky a svojich vrtochov.