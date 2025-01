Trump ponúka zamestnancom ochotným odísť 8-mesačné odstupné

Washington 29. januára (TASR) – Biely dom začal v utorok všetkým federálnym zamestnancom ochotným odísť do 6. februára ponúkať osemmesačné odstupné. Ide o súčasť pokusu amerického prezidenta Donalda Trumpa zoštíhliť americkú štátnu správu. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Obežník vládnej agentúry pre ľudské zdroje obsahuje štyri záväzné Trumpove pokyny pre federálnych zamestnancov vrátane pokynu, aby sa väčšina zamestnancov vrátila z home officov späť do kancelárií.



Obežník tiež záujemcom ponúka ukončenie pracovného pomeru s odstupným.



"Ak sa rozhodnete ďalej nepokračovať na svojom súčasnom poste pre federálnu vládu, poďakujeme vám za službu svojej krajine a umožníme vám dôstojný a férový odchod z federálnej vlády spolu s odstupným. Program sa začína 28. januára a všetci federálni zamestnanci ho môžu využiť do 6. februára," uvádza e-mail.



"Ak v rámci tohto programu podáte výpoveď, ponecháte si bez ohľadu na svoje pracovné zaťaženie až do 30. septembra celú mzdu vrátane všetkých benefitov a budete oslobodení od všetkých osobne vykonávaných pracovných povinností," dodáva podľa AP e-mailová správa.