Trump ponúkol pred dvoma rokmi Kimovi odvoz špeciálom Air Force One

Soul 22. februára (TASR) - Americký exprezident Donald Trump ponúkol pred dvoma rokmi severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi po summite vo vietnamskom Hanoji cestu domov na palube leteckého špeciálu Air Force One.



Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na nový dokument stanice BBC.



Trump a Kim sa najskôr dostali do slovnej potýčky a vzájomne si vyhrážali, neskôr si však medzi sebou vyvinuli diplomatický vzťah zahŕňajúci summity a prejavy náklonnosti.



K výraznejšiemu posunu však nedošlo; proces sa zasekol po tom, ako sa dvojica lídrov v Hanoji nedohodla ohľadom uvoľnenia sankcií a podmienok, na ktoré by Pchjongjang musel pristúpiť.



Podľa zmieneného dokumentu s názvom "Trump Takes on the World" (Trump sa ujíma sveta) americký exprezident "prekvapil aj najskúsenejších diplomatov" tým, že po vietnamskom summite v roku 2019 ponúkol Kimovi odvoz domov na palube vládneho špeciálu Air Force One.



Ak by bol severokórejský vodca danú ponuku prijal, vyvolalo by to niekoľko bezpečnostných problémov. Kim však ponuku odmietol.



"Prezident vedel, že Kim pricestoval do Hanoja vlakom za niekoľko dní cez Čínu a Kimovi ponúkol, že sa môže vrátiť domov za dve hodiny, ak chce. On to však odmietol," povedal bezpečnostný expert Matthew Pottinger.



Kim si na svoj prvý summit s Trumpom v roku 2018 v Singapure prenajal charterový let na palube lietadla čínskej spoločnosti Air China; Peking považuje Severnú Kóreu za nárazníkovú zónu, ktorá drží amerických vojakov ďaleko od svojich hraníc.



Kim v januári označil Spojené štáty za "najväčšieho nepriateľa" svojej jadrovými zbraňami vyzbrojenej krajiny s tým, že "politika Washingtonu voči KĽDR sa nikdy nezmení - bez ohľadu na to, kto bude pri moci".