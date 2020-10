Trump poprel slová Bidena: Boj proti koronavírusu nevzdávam

Allentown 26. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok poprel, že vzdáva boj proti šíreniu koronavírusu, a vyhlásil, že napriek novému nárastu prípadov nákazy pandémia ustupuje. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Nevzdávam to," odpovedal Trump na otázku k obvineniu svojho demokratického súpera v blížiacich sa prezidentských voľbách Joea Bidena, podľa ktorého sa Trump už nepokúša dostať pandémiu pod kontrolu.



"Už sa blížime k cieľu," povedal Trump novinárom v americkom štáte Pensylvánia, kde má naplánované tri predvolebné zhromaždenia. Prezidentské voľby sa budú konať 3. novembra.



V nedeľu šéf kancelárie Bieleho domu Mark Meadows pre spravodajskú televíziu CNN uviedol, že pozornosť administratívy sa presunula na zmiernenie, a nie vykorenenie nákazy koronavírusom.



"Nechystáme sa mať pandémiu pod kontrolou. Chystáme sa to mať pod kontrolou inak: zoženieme vakcíny, liečivá a ďalšie zmierňujúce prostriedky," povedal Meadows a prirovnal smrtiacejšie ochorenie COVID-19 k sezónnej chrípke.



Biden predtým obvinil Trumpa, že vzdal boj proti koronavírusovej kríze, počas ktorej už zomrelo vyše 225.000 Američanov a prípady nákazy navyše teraz rýchlo pribúdajú.



"Toto je otvorené priznanie, aká je vlastne stratégia prezidenta Trumpa už od začiatku krízy: mávať bielou zástavou porazeného, ignorovať koronavírus a zároveň dúfať, že sa jednoducho stratí," napísal Biden vo vyhlásení.



Trump v pondelok vrátil slovný úder a Bidena nazval "patetický kandidát".



"On máva bielou zástavou voči životu. Ani nevychádza z pivnice," dodal Trump.