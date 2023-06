Trump poprel vinu vo všetkých bodoch obžaloby k tajným dokumentom

Miami 13. júna (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump odmietol v utorok na súde v Miami svoju vinu vo všetkých 37 bodoch obžaloby týkajúcich sa držania tajných vládnych dokumentov po skončení prezidentského mandátu v jeho vile Mar-a-Lago na Floride. TASR o tom informuje na základe správy stanice BBC, ktorá dodáva, že takýto krok sa od Trumpa očakával.



"Vinu určite odmietame," povedal Trumpov právny zástupca Todd Blanche sudcovi Jonathanovi Goodmanovi.



Trumpovi umožnili po pojednávaní zo súdu odísť bez toho, aby boli stanovené podmienky jeho prepustenia na kauciu. Podľa žalobcov totiž v prípade exprezidenta nehrozí, že by mohol utiecť.



Trump je prvým americkým prezidentom čeliacim obvineniam z federálnych zločinov. Pred súd v Miami predstúpil deň pred svojimi 77. narodeninami. Obvinený je z nezákonného nakladania s utajovanými informáciami, marenia spravodlivosti a krivého svedectva.



Prípad sa týka dokumentov, ktoré si podľa vyšetrovateľov neoprávnene vzal pri odchode z Bieleho domu v januári 2021. Federálni vyšetrovatelia z jeho floridskej rezidencie Mar-a-Lago odniesli pred rokom 13.000 dokumentov. Sto z nich malo označenie tajné. Ako uvádza obžaloba, obsahovali citlivé vojenské informácie a Trump tiež údajne ukázal nepovolanej osobe dokument ministerstva obrany popisujúci "plán útoku" v inom štáte.



Utajované dokumenty mal podľa obvinení uložené v kúpeľni, tanečnej sále, sklade, kancelárii, spálni a boli aj v priestoroch, kde sa konali verejné podujatia.



Obvinený je aj jeho spolupracovník Walt Nauta. Aj ten v utorok na súde svoju vinu odmietol.



Trump je favoritom na získanie nominácie Republikánskej strany v budúcoročných prezidentských voľbách. Trump a jeho spojenci preto vyšetrovanie označili za politickú odplatu demokratického prezidenta Joea Bidena, ten si však od prípadu drží odstup.



Súdny proces nebude Trumpovi brániť v kampani ani výkone prezidentskej funkcie, ak by ho v novembri 2024 znovu zvolili. Podľa právnych expertov by sa mu nedalo zabrániť v zložení prezidentskej prísahy, ani ak by mu súd udelil väzenský trest.