Trump poprial v liste Orbánovi veľa šťastia v parlamentných voľbách

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Tie sa v krajine uskutočnia už v apríli.

Autor TASR
Budapešť 9. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump napísal list maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, v ktorom mu zaprial veľa šťastia v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Tie sa v krajine uskutočnia už v apríli. List šéf maďarskej vlády zverejnil v piatok na svojom Facebooku, informuje TASR.

Trump v liste odoslanom ešte 10. decembra pripomenul, že sa s Orbánom v novembri stretol v Bielom dome. Súčasné americko-maďarské vzťahy podľa neho zažívajú svoj „zlatý vek“ a s Budapešťou chce Trump naďalej spolupracovať v oblastiach ako obrana, energetika a ilegálna migrácia.

Orbánovi sa americký prezident poďakoval za pozvanie do Maďarska a uviedol, že jeho tím bude v kontakte s maďarskou vládou v súvislosti s plánovaním takejto návštevy. „Ešte raz ďakujem za Vaše priateľstvo a podporu. Želám Vám tiež veľa šťastia vo volebnej kampani,“ napísal Trump.
