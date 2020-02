Trump posiela Pompea do Dauhy na podpis dohody o prímerí s Talibanom

Washington 29. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo sa zúčastní na podpísaní dohody o prímerí medzi USA a Talibanom, ktoré je naplánované na sobotu v katarskej Dauhe. Informovala o tom agentúra AFP.



Pompeo bude podľa Trumpa prítomný na akte podpisu dohody so zástupcami Talibanu. Zároveň bude zverejnené spoločné vyhlásenie amerického ministra obrany Marka Espera a afganskej vlády.



"Vyzývame preto občanov Afganistanu, aby využili túto príležitosť na mier a novú budúcnosť pre svoju krajinu," uviedol Trump.



Afganské militantné hnutie Taliban na jednej strane a afganské a americké bezpečnostné sily na strane druhej sa pred možným podpísaním dohody o prímerí zaviazali 21. februára na týždeň trvajúce "obmedzenie násilia".



Ak bude obmedzenie násilia celý týždeň úspešne uplatňované, vývoj sa "posunie dopredu", to znamená, že USA s militantmi z Talibanu podpíšu dohodu, povedal pred týždňom Pompeo.



Následne by sa mali v Dauhe začať mierové rokovania za účasti všetkých strán konfliktu v Afganistane.