Trump poskytne Ukrajine balík zbrojnej pomoci, informuje Reuters

Washington 11. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump po prvýkrát od januárového návratu do Bieleho domu pošle zbrane Ukrajine na základe prezidentskej právomoci, ktorú často využíval jeho predchodca v úrade Joe Biden, uviedli vo štvrtok dva zdroje. Tento krok podľa agentúry Reuters naznačuje nový záujem Trumpa o obranu Ukrajiny, píše TASR.



Zdroje oboznámené s rozhodnutím prezidenta tvrdia, že Trumpov tím určí zbrane zo zásob Spojených štátov, ktoré pošle na Ukrajinu prostredníctvom mechanizmu PDA (Presidential Drawdown Authority), ktorý umožňuje dodávky zbraní z rezerv americkej armády. Jeden zo zdrojov uviedol, že hodnota týchto zbraní by mohla mať približne 300 miliónov dolárov.



Šéf Bieleho domu v pondelok oznámil, že USA pošlú Ukrajine ďalšie zbrane. Ukrajinci sa podľa neho „musia byť schopní obrániť“, keďže „dostávajú veľmi, veľmi tvrdé zásahy“.



Spomínaný balík by podľa tvrdení zdrojov mohol obsahovať obranné rakety Patriot a útočné rakety stredného doletu, avšak ešte nebolo rozhodnuté, aké vybavenie USA pošlú Kyjevu. Rozhodnutie by však podľa jedného zo zdrojov mohlo padnúť ešte vo štvrtok.



Trumpova administratíva dosiaľ poslala Ukrajine len tie zbrane, ktoré schválil bývalý prezident Joe Biden, ktorý bol podľa Reuters verným podporovateľom Kyjeva.



Agentúra Reuters tvrdí, že USA majú pre Ukrajinu k dispozícii ešte 3,86 miliardy dolárov v rámci spomínanej prezidentskej právomoci. Posledné čerpanie vo výške 500 miliónov dolárov schválil ešte Biden 9. januára tohto roku.



Medzi hlavné priority Ukrajiny patria protiraketové systémy Patriot a raketový systém GMLRS, ktoré by podľa Reuters mohli byť súčasťou balíka pre Kyjev.



Trumpova administratíva tento mesiac pozastavila niektoré dodávky pre Ukrajinu, po viac ako týždni však Spojené štáty obnovili niektoré dodávky.