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Trump poslal Kushnera a Witkoffa do Moskvy a Kyjeva s mierovým návrhom
Cestu Witkoffa a Trumpovho zaťa Kushnera avizoval v piatok aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že do Kyjeva prídu v nedeľu po predchádzajúcej návšteve Moskvy.
Autor TASR
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Washington/Kyjev 4. septembra (TASR) — Americký prezident Donald Trump v piatok potvrdil, že do Moskvy a Kyjeva posiela svojich vyslancov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa s návrhom na ukončenie viac ako štyri roky trvajúcej vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
„Poslal som Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, dvoch skvelých vyjednávačov. Odviedli skvelú prácu a my sme ich poslali, aby zistili, či sa nám podarí niečo dosiahnuť. A je dosť možné, že sa nám to podarí. Prinášajú so sebou návrh na ukončenie vojny. Poslali sme ich tam, aby sme zistili, či sa nám podarí niečo dosiahnuť, a existuje veľká šanca, že sa nám to podarí,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu.
Trump neuviedol, či plán zahŕňa územné ústupky zo strany Ukrajiny, čo v minulosti naznačoval, no konštatoval: „Máme predstavu o mieri“.
Pôjde o prvú cestu oboch vyslancov do Kyjeva od Trumpovho návratu do úradu v januári minulého roka. Obaja už predtým navštívili Moskvu.
Cestu Witkoffa a Trumpovho zaťa Kushnera avizoval v piatok aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že do Kyjeva prídu v nedeľu po predchádzajúcej návšteve Moskvy. Zároveň vo svojom večernom prejave vyzval Rusko na dočasné prímerie počas návštevy amerických vyslancov.
Rusko však sobotňajšiu návštevu vyslancov USA zatiaľ oficiálne nepotvrdilo. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku agentúry TASS, kedy sa očakáva príchod Witkoffa a Kushnera do Moskvy, odpovedal: „Nebudem nič oznamovať. Ak k týmto kontaktom dôjde, budeme o tom informovať“.
„Poslal som Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, dvoch skvelých vyjednávačov. Odviedli skvelú prácu a my sme ich poslali, aby zistili, či sa nám podarí niečo dosiahnuť. A je dosť možné, že sa nám to podarí. Prinášajú so sebou návrh na ukončenie vojny. Poslali sme ich tam, aby sme zistili, či sa nám podarí niečo dosiahnuť, a existuje veľká šanca, že sa nám to podarí,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu.
Trump neuviedol, či plán zahŕňa územné ústupky zo strany Ukrajiny, čo v minulosti naznačoval, no konštatoval: „Máme predstavu o mieri“.
Pôjde o prvú cestu oboch vyslancov do Kyjeva od Trumpovho návratu do úradu v januári minulého roka. Obaja už predtým navštívili Moskvu.
Cestu Witkoffa a Trumpovho zaťa Kushnera avizoval v piatok aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že do Kyjeva prídu v nedeľu po predchádzajúcej návšteve Moskvy. Zároveň vo svojom večernom prejave vyzval Rusko na dočasné prímerie počas návštevy amerických vyslancov.
Rusko však sobotňajšiu návštevu vyslancov USA zatiaľ oficiálne nepotvrdilo. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku agentúry TASS, kedy sa očakáva príchod Witkoffa a Kushnera do Moskvy, odpovedal: „Nebudem nič oznamovať. Ak k týmto kontaktom dôjde, budeme o tom informovať“.