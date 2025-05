Trump potvrdil odchod Waltza z postu poradcu, nominoval ho na iný post

Washington 1. mája (TASR) — Americký prezident Donald Trump vo štvrtok v príspevku na svojej platforme Truth Social oznámil, že jeho poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz opustí svoj post a je nominovaný za nového veľvyslanca USA pri OSN. Waltzovo miesto dočasne zaujme minister zahraničných vecí Marco Rubio, informovali agentúry AFP a DPA.



„Od svojho pôsobenia v uniforme na bojisku, v Kongrese a ako môj poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz tvrdo pracoval na tom, aby dal záujmy našej krajiny na prvé miesto. Viem, že to isté urobí aj vo svojej novej úlohe,“ uviedol Trump.



Ide o prvú veľkú personálnu zmenu v Trumpovej administratíve počas jeho druhého funkčného obdobia v úrade prezidenta. Už niekoľko hodín pred jej oficiálnym potvrdením o nej informovala väčšina amerických médií.



Waltz sa v uplynulých týždňoch stal stredobodom pozornosti pre škandál súvisiaci s konverzáciou predstaviteľov Trumpovej administratívy v uzavretej četovacej skupine v komerčnej aplikácii Signal, kam nedopatrením pozval aj šéfredaktora časopisu The Atlantic Jeffreyho Goldberga. V nej sa diskutovalo o pripravovaných útokoch na Jemen, ku ktorým napokon skutočne došlo 15. marca.



The Atlantic sa rozhodol zverejniť celý obsah tejto komunikácie, ktorá zahŕňa správy o presnom čase útokov a typoch používaných lietadiel. Podľa Goldberga komunikácia obsahuje aj znevažujúce poznámky amerických predstaviteľov o európskych spojencoch.



Waltz za vytvorenie skupiny, do ktorej pridal Goldberga, prevzal plnú zodpovednosť. Trump ho však vtedy nevyzval, aby odstúpil, ale naopak, verejne mu vyjadril podporu, keď ho nazval „dobrým človekom, ktorý sa poučil“.