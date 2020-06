Trump potvrdil plány na zníženie počtu amerických vojakov v Nemecku

Washington 16. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok potvrdil, že počet amerických vojakov rozmiestnených na území Nemecka chce znížiť o polovicu na 25.000. Informovala o tom agentúra DPA.



Trump v pondelok v Bielom dome svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že Nemecko nedáva do NATO dostatok prostriedkov na obranu.



"Pre Spojené štáty sú to obrovské výdavky," citovala Trumpa agentúra AFP. "Takže počet (vojakov) znižujeme na 25.000," dodal.



Na nemeckom území je v súčasnosti umiestnených 52.000 príslušníkov armády USA, povedal Trump novinárom.



Spojené štáty už vlani v lete pohrozili stiahnutím časti amerických vojakov z Nemecka. Stalo sa tak v kontexte napätia medzi Berlínom a Washingtonom okolo nemeckých príspevkov do NATO a zahraničných misií.