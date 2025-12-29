< sekcia Zahraničie
Trump potvrdil prvý americký úder na území Venezuely
Palm Beach 29. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty zasiahli a zničili dok vo Venezuele, ktorý údajne slúžil ako nákladisko drog na lode pre pašerákov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP a denníka The Guardian.
