Trump potvrdil prvý americký úder na území Venezuely

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Palm Beach 29. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty zasiahli a zničili dok vo Venezuele, ktorý údajne slúžil ako nákladisko drog na lode pre pašerákov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP a denníka The Guardian.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

