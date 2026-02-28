Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
< sekcia Zahraničie

Trump potvrdil spustenie veľkých bojových operácií v Iráne

Prezident Donald Trump prilieta lietadlom Air Force One na medzinárodné letisko Palm Beach v meste West Palm Beach na Floride v piatok 27. februára 2026. Foto: TASR/AP

Spojené štáty sa podľa Trumpa chystajú okrem iného zničiť raketový a jadrový program Iránu a celé jeho námorníctvo.

Autor TASR
,aktualizované 
Washington 28. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump potvrdil účasť Spojených štátov na sobotňajšom izraelskom útoku na Irán. Uviedol to vo videu, ktoré zverejnil na svojej sociálnej sieti Truth Social. Americká armáda podľa neho spustila rozsiahle bojové operácie v Iráne s cieľom „zlikvidovať bezprostrednú hrozbu“ pre Američanov. Šéf Bieleho domu označil iránsky režim za „krutú skupinu strašných ľudí“. Informuje o tom TASR.

Spojené štáty sa podľa Trumpa chystajú okrem iného zničiť raketový a jadrový program Iránu a celé jeho námorníctvo. Vo videu uviedol, že Teherán sa pokúšal obnoviť svoj jadrový program a vyvíja rakety, ktoré už teraz ohrozujú Európu a mohli by byť schopné zasiahnuť aj Spojené štáty.

Nikdy nemôžu mať jadrovú zbraň,“ zdôraznil Trump a vyzval iránske ozbrojené sily, aby zložili zbrane, inak majú „istotu smrti“. Pripustil zároveň, že pri zásahu môžu prísť o život aj Američania.

Teherán sa podľa Trumpa dopúšťal „nebezpečných aktivít“, ktoré podľa neho priamo ohrozujú Spojené štáty, ich ozbrojené sily a základne v zahraničí, ale aj spojencov po celom svete. „Je to masový teror a my to už nebudeme ďalej znášať,“ vyhlásil.

Po spoločnej izraelsko-americkej operácii sa ozývajú výbuchy v najmenej piatich významných mestách v Iráne vrátane hlavného mesta Teherán, ale aj Isfahánu, Komu či Kermánšáhu.

Americký prezident odkázal Iráncom, aby po skončení vojenského zásahu v Iráne prevzali vládu. „Hodina vašej slobody sa blíži,“ uviedol s tým, že Iránci majú na to teraz pravdepodobne jedinú šancu za niekoľko generácií.
