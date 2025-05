Trump potvrdil účasť šéfa diplomacie USA na rokovaniach v Turecku

Rijád/Washington 13. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že šéf diplomacie USA Marco Rubio sa zúčastní na priamych rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré sa podľa očakávaní uskutočnia vo štvrtok v tureckom meste Istanbul. Trump účasť Rubia potvrdil počas svojej návštevy Saudskej Arábie, o ďalších prípadných členoch americkej delegácie sa nezmienil, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Agentúra Reuters predtým s odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že za americkú stranu pôjdu do Turecka Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Keith Kellogg. Ich účasť potvrdil aj nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu pre stanicu NBC News. Podľa neho sám Trump do Turecka napokon nepôjde, i keď to ešte v pondelok naznačoval.



Iný činiteľ americkej administratívy však podľa stanice CNN povedal, že Trumpova prípadná účasť je naďalej otvorená a bude závisieť do veľkej miery od toho, či bude na rozhovoroch prítomný aj Putin. Takéto úvahy potvrdil aj Kellogg. „Dúfame, že sa objaví aj prezident Putin, a potom príde aj prezident Trump,“ povedal americký generál vo výslužbe pre stanicu Fox News.



Priame rokovania navrhol ruský prezident Vladimir Putin na 15. mája, jeho iniciatíve však prechádzala požiadavka Ukrajiny, aby súhlasil s 30-dňovým prímerím, k čomu sa nevyjadril.



„Koncom tohto týždňa, pravdepodobne vo štvrtok, sa v Turecku uskutočnia rozhovory, ktoré by mohli priniesť celkom dobré výsledky,“ povedal Trump s tým, že Rubio sa „tam chystá“ a stretne sa aj so šéfom sýrskej diplomacie Asadom Šajbáním.



Ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj predtým povedal, že ak by sa aj Trump pridal k rozhovorom, mohlo by to dať Putinovi podnet na účasť, ktorú Kremeľ doposiaľ nepotvrdil. Zelenskyj zároveň vyzval na uvalenie „tých najsilnejších“ sankcií voči Moskve v prípade, že Putin sa na rokovaniach nezúčastní.



„Urobíme všetko pre to, aby sa toto stretnutie uskutočnilo,“ povedal Zelenskyj novinárom v Kyjeve a dodal, že urobí všetko pre dosiahnutie prímeria.