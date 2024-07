Trump potvrdil, že chce debatovať v televízii s Harrisovou

Washington 23. júla (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie v novembrových voľbách, v utorok uviedol, že sa určite zúčastní na najmenej jednej predvolebnej televíznej debate s predpokladanou demokratickou kandidátkou Kamalou Harrisovou. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Áno, rozhodne. Chcem. Myslím si, že je to dôležité," povedal Trump. Dodal, že by bol ochotný zúčastniť sa aj na viacerých debatách.



Zároveň podotkol, že úradujúca viceprezidentka USA Harrisová bude podľa neho "ľahšou" volebnou oponentkou než prezident Joe Biden, ktorý v nedeľu oznámil stiahnutie svojej kandidatúry vo voľbách.



Tlak na odstúpenie Bidena z boja o Biely dom prudko vzrástol po jeho katastrofálnom vystúpení v júnovom televíznom dueli s republikánskym exprezidentom Donaldom Trumpom.



Po dueli Biden síce viackrát zopakoval, že z boja o opätovnú kandidatúru neodstúpi, no napokon sa obrovskému tlaku podvolil. Ako náhradu za seba navrhol svoju viceprezidentku Kamalu Harrisovú, ktorá okamžite rozbehla kampaň na získanie nominácie na augustovom zjazde Demokratickej strany.