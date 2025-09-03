Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump potvrdil, že nasadí vojenské jednotky do Chicaga

Na snímke prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Neinformoval však, kedy by mohli byť vojaci v treťom najväčšom meste USA nasadení.

Washington 3. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok potvrdil, že jeho vláda nasadí vojenské jednotky do mesta Chicago, ktoré šéf Bieleho domu nazval „pekelným miestom“. Neinformoval však, kedy by mohli byť vojaci v treťom najväčšom meste USA nasadení. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.

„Ideme do toho. Nie je to politická záležitosť. Je to moja povinnosť, keďže za uplynulého dva a pol týždňa bolo zabitých 20 ľudí a 75 bolo postrelených,“ vysvetlil svoj postoj americký prezident.

Trump vyzdvihol aj nasadenie príslušníkov národnej gardy v Los Angeles a hlavnom meste Washington. Uviedol, že išlo o úspešné opatrenia, ktoré prispeli k zníženiu kriminality.

Prezident vo svojom prejave v Oválnej pracovni zároveň kritizoval demokratického guvernéra štátu Illinois J. B. Pritzkera, ktorý vyhlásil, že situácia v Chicagu nevyžaduje zásah zo strany federálnej vlády.

Trump povedal, že by bol rád, keby mu Pritzker zavolal a sám požiadal o nasadenie vojakov. Ten však opakovane vyhlásil, že s prezidentovým plánom nesúhlasí. „Vôbec tu nejde o boj proti zločinu alebo o zvýšenie bezpečnosti v Chicagu,“ reagoval na prezidentove slová Pritzker. „Trump chce otestovať svoju moc a vytvoriť politické divadlo, aby zakryl svoju korupciu,“ dodal.
