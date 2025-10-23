< sekcia Zahraničie
Trump potvrdil, že plánované stretnutie s Putinom bolo zrušené
Washington 23. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu večer potvrdil, že plánované stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom bolo zrušené. Naznačil však, že k rokovaniu so šéfom Kremľa by mohlo dôjsť v budúcnosti. Hlavnou témou stretnutia malo byť mierové riešenie konfliktu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Zrušili sme stretnutie s prezidentom Putinom,“ povedal Trump počas rokovania s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Markom Ruttem v Bielom dome. „Proste mi to nepripadalo správne. Nemal som pocit, že by sme sa dostali tam, kam potrebujeme. Tak som to zrušil, ale v budúcnosti sa stretneme,“ oznámil.
Trump minulý týždeň po telefonáte s Putinom oznámil, že sa dohodli na stretnutí v Budapešti, ktoré by sa podľa neho mohlo konať do dvoch týždňov. V utorok však vyhlásil, že nestojí o schôdzku, ktorá by bola zbytočná, a že nechce strácať čas. Šéf Bieleho domu zároveň naznačil, že hlavným sporným bodom naďalej zostáva odmietavý postoj Ruska k návrhu zastaviť boje na súčasnej frontovej línii.
Rusko aj Maďarsko v stredu potvrdili, že prípravy stretnutia stále prebiehajú. Predstavitelia oboch krajín však uviedli, že dátum schôdzky nie je stanovený.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v noci na štvrtok vyhlásil, že napriek rozhodnutiu USA uvaliť nové sankcie na Rusko má Washington naďalej záujem o stretnutie s ruskými predstaviteľmi.
„S Rusmi by sme sa stále radi stretli,“ povedal Rubio podľa agentúry AFP. „Vždy budeme mať záujem o spoluprácu, ak sa naskytne príležitosť dosiahnuť mier,“ vysvetlil.
