Trump potvrdil, že pracuje na pláne dodávok potravín pre ľudí v Gaze

Washington 1. augusta (TASR) — Americký prezident Donald Trump v piatok pre portál Axios potvrdil, že jeho vláda pracuje na pláne dodávok potravín pre Palestínčanov v Pásme Gazy. Vojnou sužovanú enklávu zároveň v piatok navštívil osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff. Strávil tam päť hodín a po návrate do Spojených štátov Trumpa oboznámi s aktuálnou situáciou na mieste, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



„Chceme ľuďom pomáhať. Chceme im pomôcť žiť. Chceme, aby sa najedli. Je to niečo, čo sa malo stať už dávno,“ vyhlásil Trump. Zdôraznil, že správy o hladujúcich Palestínčanoch v Pásme Gazy ho znepokojujú. Palestínske militantné hnutie Hamas zároveň obvinil z toho, že humanitárnu pomoc kradne a následne ju predáva bežným ľuďom za vysoké ceny. Viac podrobností o novom pláne dodávok pomoci však šéf Bieleho domu odmietol poskytnúť.



Trump sa tak vyjadril krátko po návšteve Witkoffa v Pásme Gazy. Osobitný vyslanec USA podľa vlastných slov do palestínskej enklávy vycestoval, aby vyhodnotil aktuálnu situácia na mieste. Stretol sa aj s predstaviteľmi Humanitárnej nadácie pre Pásmo Gazy (GHF), ktorej aktivity podporujú Izrael a Spojené štáty.



„Cieľom návštevy bolo poskytnúť prezidentovi Trumpovi jasnú predstavu o humanitárnej situácii a pomôcť vypracovať plán dodávok potravinovej a zdravotníckej pomoci obyvateľom Gazy,“ napísal Witkoff na sociálnej sieti X.