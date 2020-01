Trump potvrdil, že pri iránskom útoku nikto nezahynul

Washington 8. januára (TASR) - Stredajší iránsky raketový útok na americké základne v Iraku si nevyžiadal žiadnych mŕtvych ani zranených, potvrdil na tlačovej konferencie vo Washingtone americký prezident Donald Trump.



Irán v stredu vypálil viac ako 20 rakiet na iracké základne, na ktorých sú umiestnení aj americkí vojaci. Išlo o pomstu za piatkový americký útok v Bagdade, pri ktorom prišiel o život okrem iných aj generál Kásem Solejmání.







Pomstu za atentát na Solejmáního v stredu avizoval aj veliteľ proiránskych irackých Jednotiek ľudovej mobilizácie (PMU) Kaís Cházalí.



Podľa vyjadrenia hovorcu irackého premiéra v súvislosti so stredajším útokom na základne nie sú k dispozícii správy o prípadných stratách v radoch irackých síl alebo medzinárodnej vojenskej koalície pôsobiacej v Iraku.





Trump avizoval ďalšie sankcie, ak Irán nezmení svoje správanie

Americký prezident Donald Trump varoval Irán pred novými sankciami, ak Teherán nezmení svoje správanie. Šéf Bieleho domu to vyhlásil v stredu počas tlačovej konferencie venovanej stredajšiemu iránskemu raketovému útoku na americké základne v Iraku, informovala agentúra AP.



Spojené štáty podľa Trumpových slov "okamžite" uvalia nové sankcie na Teherán, "ak Irán okamžite nezmení svoje správanie".



Túto informáciu potvrdil počas tlačovej konferencie aj americký prezident.