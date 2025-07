Trump potvrdil, že USA pošlú Ukrajine systémy Patriot, zaplatí ich EÚ

Washington 14. júla (TASR) — Spojené štáty dodajú Ukrajine svoje systémy protivzdušnej obrany Patriot, aby jej pomohli brániť sa proti agresii ruských síl. V nedeľu to oznámil americký prezident Donald Trump, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



„Pošleme im Patrioty, ktoré zúfalo potrebujú,“ povedal Trump na Andrwesovej leteckej základni v štáte Maryland. „Ešte som sa nedohodol na počte, ale nejaké dostanú, pretože potrebujú byť chránení,“ dodal s tým, že USA nebudú nič stáť, pretože ich zaplatí Európska únia.



Trump zopakoval, že je „sklamaný“ z ruského prezidenta Vladimira Putina. „Putin naozaj prekvapil veľa ľudí. Rozpráva pekne a potom večer všetkých bombarduje,“ povedal.



Americký prezident sa v pondelok stretne s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. V ten istý deň chce mať „zásadné vyhlásenie“ o svojej politike voči Rusku, čo avizoval vo štvrtok v rozhovore pre televíziu NBC News. V ňom tiež vyhlásil, že Spojené štáty budú dodávať zbrane Ukrajine prostredníctvom Severoatlantickej aliancie. „Pošleme zbrane NATO a NATO tieto zbrane kompletne zaplatí,“ povedal šéf Bieleho domu.



Nemecký kancelár Friedrich Merz minulý týždeň na videokonferencii tzv. koalície ochotných oznámil, že Nemecko chce od USA kúpiť systémy protivzdušnej obrany Patriot, ktoré by poskytlo Ukrajine. Neuviedol, koľko systémov mieni Berlín kúpiť, avšak podľa médií ide o dve batérie.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na minulotýždňovej konferencii o obnove Ukrajiny v Ríme povedal, že Nemecko je pripravené kúpiť dve batérie systému Patriot a odovzdať ich Kyjevu. Nórsko podľa neho prisľúbilo, že od Spojených štátov kúpi pre Ukrajinu jednu batériu.



Systém Patriot patrí medzi najmodernejšie na svete. V závislosti od použitej rakety môže zasiahnuť ciele do vzdialenosti približne 100 kilometrov a vo výške do 30 kilometrov. Mobilná odpaľovacia jednotka môže v závislosti od konfigurácie pojať až 16 rakiet. Podľa amerického think-tanku CSIS stojí jedna najpoužívanejšia raketa PAC-3 približne štyri milióny dolárov.