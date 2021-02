Trump považuje impeachment za protiústavný

Washington 5. februára (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump vo štvrtok odmietol svedčiť pod prísahou v americkom Senáte. Reagoval tak na výzvu demokratických zákonodarcov v Snemovni reprezentantov, aby vypovedal v rámci procesu ústavnej žaloby (impeachmentu). Informovala o tom agentúra AFP.



"Váš list iba potvrdzuje to, čo je všetkým jasné: nedokážete vaše obvinenia (voči Trumpovi) dokázať," reagoval právnicky tím bývalého prezidenta na písomnú výzvu demokratického zákonodarcu Jamieho Raskina.



"Prezident nebude svedčiť v protiústavnom konaní," uviedol pre AFP Trumpov poradca Jason Miller.



Žalobcovia v liste navrhli, aby Trump osobne svedčil v Senáte pred začiatkom procesu už v pondelok, alebo najneskôr vo štvrtok 11. februára. Očakáva sa, že proces v Senáte sa začne 9. februára.



Trumpovi právnici v utorok predložili Senátu svoje stanovisko k ústavnej obžalobe voči exprezidentovi. Popreli v ňom obvinenia, že Trump zohral úlohu pri podnecovaní násilností v Kapitole zo 6. januára.



Bývalý prezident je obvinený z podnecovania na vzburu v súvislosti so svojím úsilím zvrátiť výsledky prezidentských volieb z 3. novembra 2020.



Ústavnú žalobu (impeachment) schválila demokratmi ovládaná Snemovňa reprezentantov 13. januára, len týždeň pred koncom Trumpovho mandátu.



Demokrati požadujú, aby bol Trump uznaný za vinného a bolo mu doživotne znemožnené obsadiť funkciu na federálnej úrovni. To by mu okrem iného zabránilo kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024.



Stočlenný Senát, ktorý v procese impeachmentu plní úlohu súdu, musí žalobu schváliť dvojtretinovou väčšinou. K 50 demokratickým senátorom by sa tak muselo pridať najmenej 17 republikánov.