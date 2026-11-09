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Trump považuje obnovenie bojov s Iránom za veľmi nepravdepodobné
Trump v posledných týždňoch hrozil obnovením útokov a varoval, že jeho rozhodnutie bude závisieť od toho, či Irán pristúpi na dohodu.
Autor TASR
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Washington 9. novembra (TASR) - Obnovenie bojov s Iránom je podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa veľmi nepravdepodobné. Uviedol to v rozhovore pre televíziu CNN pred pondelňajším stretnutím s katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Trump v posledných týždňoch hrozil obnovením útokov a varoval, že jeho rozhodnutie bude závisieť od toho, či Irán pristúpi na dohodu. S katarským premiérom sa v pondelok stretne v Bielom dome. Pôjde o jeho prvé stretnutie so zahraničným lídrom od volieb, v ktorých republikáni stratili kontrolu nad Kongresom.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí uviedol, že sprostredkovatelia už niekoľko dní necestujú pre šok z výsledkov amerických volieb a mierové rokovania sú tak prerušené. V pondelok na sociálnej sieti X kritizoval aj vplyv Izraela na americkú politiku. Podľa neho majú Američania aj obyvatelia regiónu dosť vojen.
Trump pripustil, že vojna s Iránom, ktorá sa začala americko-izraelskými útokmi koncom februára, čiastočne prispela k porážke republikánov. Zopakoval, že hospodársky tlak prinúti Teherán prijať americké podmienky. Tvrdil, že inflácia v Iráne dosiahla 301 percent, hoci podľa oficiálnych iránskych údajov v septembri bola medziročne takmer 90 percent.
Hoci priame boje so Spojenými štátmi do veľkej miery utíchli, Irán sa naďalej snaží blokovať Hormuzský prieliv. Americké námorníctvo zase naďalej bráni lodnej doprave do iránskych prístavov.
Trump v posledných týždňoch hrozil obnovením útokov a varoval, že jeho rozhodnutie bude závisieť od toho, či Irán pristúpi na dohodu. S katarským premiérom sa v pondelok stretne v Bielom dome. Pôjde o jeho prvé stretnutie so zahraničným lídrom od volieb, v ktorých republikáni stratili kontrolu nad Kongresom.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí uviedol, že sprostredkovatelia už niekoľko dní necestujú pre šok z výsledkov amerických volieb a mierové rokovania sú tak prerušené. V pondelok na sociálnej sieti X kritizoval aj vplyv Izraela na americkú politiku. Podľa neho majú Američania aj obyvatelia regiónu dosť vojen.
Trump pripustil, že vojna s Iránom, ktorá sa začala americko-izraelskými útokmi koncom februára, čiastočne prispela k porážke republikánov. Zopakoval, že hospodársky tlak prinúti Teherán prijať americké podmienky. Tvrdil, že inflácia v Iráne dosiahla 301 percent, hoci podľa oficiálnych iránskych údajov v septembri bola medziročne takmer 90 percent.
Hoci priame boje so Spojenými štátmi do veľkej miery utíchli, Irán sa naďalej snaží blokovať Hormuzský prieliv. Americké námorníctvo zase naďalej bráni lodnej doprave do iránskych prístavov.