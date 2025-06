Trump povedal Netanjahuovi, že USA predložili Iránu „rozumnú ponuku“

Tel Aviv 10. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok počas telefonického rozhovoru s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom povedal, že Washington predložil Teheránu „rozumnú ponuku“ na obmedzenie iránskeho jadrového programu. Vyplýva to z vyhlásenia kancelárie izraelského predsedu vlády, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Podľa vyhlásenia šéf Bieleho domu oznámil Netanjahuovi, že „Spojené štáty predložili Iránu primeranú ponuku a že v najbližších dňoch očakávajú odpoveď“.



AFP pripomína, že Netanjahu pohrozil útokom na iránske jadrové zariadenia, čomu však Trump údajne zabránil. „Snažíme sa dosiahnuť dohodu, aby nedošlo k ničeniu a smrti,“ povedal Trump po podľa jeho slov pozitívnom telefonáte s izraelským premiérom. „Ale nemusí to tak dopadnúť. To sa čoskoro dozvieme,“ dodal americký prezident.



Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) informuje, že Netanjahuov úrad neuviedol, čo premiér v rozhovore povedal prezidentovi USA. Trump ho však informoval o plánoch ďalšieho kola jadrových rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom.



Trump medzičasom oznámil, že šieste kolo rokovaní s Iránom sa uskutoční vo štvrtok. Avšak zdroje oboznámené s prípravami rokovaní uviedli, že rozhovory sa pravdepodobne uskutočnia v piatok alebo v sobotu, píše AFP.



Iránska vláda v pondelok uviedla, že čoskoro predloží svoj protinávrh jadrovej dohody Spojeným štátom. Americký návrh pritom Irán označil za „neprijateľný“.



USA a Irán viedli od 12. apríla päť kôl rokovaní o iránskom jadrovom programe, ktoré sprostredkováva Omán. Napriek tomu zostávajú mnohé otázky nevyriešené. Medzi hlavné sporné body patrí trvanie USA na tom, aby sa Irán vzdal zariadení na obohacovanie uránu, čo Teherán odmieta s tvrdením, že jeho jadrový program je určený výlučne na mierové účely. Popiera tiež obvinenia, že sa snaží vyvinúť nukleárne zbrane.