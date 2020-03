Trump povedal, že USA pošlú pomoc Taliansku, Francúzsku a Španielsku

Washington 31. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že USA pošlú Taliansku a neskôr i Francúzsku a Španielsku zdravotnícky materiál na boj s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2.



Spojené štáty sa do Talianska chystajú poslať materiál v hodnote približne 100 miliónov dolárov (viac ako 90.600.000 eur), povedal Trump a dodal, že taliansky premiér Giuseppe Conte bol v súvislosti s touto pomocou "veľmi šťastný".



"Takisto posielame veci, ktoré nepotrebujeme, do ďalších častí sveta," povedal prezident.



Trump oznámil, že sa ešte v sobotu stretol so svojimi spolupracovníkmi a schválili pomoc pre európske krajiny, ktoré sú pandémiou najviac postihnuté, vrátane Talianska a Španielska, uvádza na svojej webovej stránke španielsky denník ABC.



Trumpa opakovane kritizovali za to, že americká vláda zo začiatku na šírenie nákazy koronavírusu reagovala pomaly. Nemocniciam v USA podľa agentúry AFP chýbajú zásoby základného materiálu, ako sú rúška a respirátory.



Starosta New Yorku Bill de Blasio pred týždňom varoval, že v meste sa míňa základné vybavenie ako napríklad pľúcne ventilátory. Trump v piatok prikázal spoločnosti General Motors, aby tieto prístroje vyrábala. Výrobca automobilov však podľa AFP bude mať s prechodom na výrobu týchto prístrojov problémy.



Tieto prístroje budú USA podľa Trumpa posielať do Talianska, Francúzska a Španielska, "kde majú obrovské" problémy, a aj do ďalších krajín.



USA sú najviac postihnutou krajinou - koronavírusom je tam nakazených najmenej 164.714 ľudí a viac ako 3000 následkom nákazy podľahlo, uvádza na svojej webovej stránke stanica CNN.



Viac ako 101.000 prípadov nákazy zaznamenali aj v Taliansku. Počet úmrtí v krajine dosiahol v pondelok 11.591 čo je celosvetovo najhoršia bilancia v rámci súčasnej koronavírusovej pandémie.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok večer hlásila v Španielsku 85.199 potvrdených prípadov nákazy a 7424 úmrtí.