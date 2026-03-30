Trump povedal, že v Iráne došlo k zmene režimu v dôsledku vojny
Washington 30. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že spoločná operácia USA a Izraela spôsobila zmenu režimu v Iráne. Zároveň ubezpečil, že s Iráncami „uzavrie dohodu,“ píše TASR na základe správy agentúry AFP.
„Myslím si, že s nimi (Iráncami) dosiahneme dohodu, som si celkom istý... ale už sme dosiahli zmenu režimu,“ povedal Trump novinárom na palube Air Force One, pričom spomenul počet iránskych lídrov zabitých počas mesiac trvajúcej vojny.
„Rokujeme s úplne inými ľuďmi, než s akými niekto doteraz rokoval. Je to úplne iná skupina ľudí. Takže by som to považoval za zmenu režimu,“ dodal Trump.
Zároveň tvrdí, že nepriame rokovania medzi USA a Iránom, sprostredkované pakistanskými vyslancami prinášajú pozitívne výsledky. Podľa denníka Financial Times však odmietol uviesť konkrétne podrobnosti, keď dostal otázku, či by mohla byť v najbližších dňoch dosiahnutá dohoda o prímerí na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. „Zostáva nám asi 3000 cieľov – zbombardovali sme 13.000 cieľov – a máme ešte pár tisíc cieľov,“ povedal.
Odkázal tiež na svoje vyjadrenia z minulého týždňa, keď uviedol, že Irán povolil 10 ropným tankerom pod pakistanskou vlajkou prejsť Hormuzom ako „darček“ pre Biely dom. Trump povedal, že Teherán tento počet teraz zdvojnásobil. „Dali nám, myslím, na znak úcty, 20 lodí s ropou, veľké, veľké lode s ropou, ktoré pôjdu cez Hormuzský prieliv,“ povedal a dodal, že preprava sa začne „zajtra ráno a bude pokračovať niekoľko nasledujúcich dní“.
Rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom by sa mohli v najbližších dňoch uskutočniť v Pakistane. Podľa agentúry AP to v nedeľu povedal pakistanský minister zahraničných vecí Išak Dar. Nespresnil, či by išlo o nepriame alebo priame rozhovory, uviedol však, že Irán aj USA vyjadrili dôveru v ich sprostredkovanie Pakistanom.
Dar sa takto vyjadril po stretnutí so svojimi náprotivkami zo Saudskej Arábie, Egypta a Turecka v Islamabade. Ministri podľa neho rokovali o možných spôsoboch ukončenia vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán 28. februára. Teherán odvtedy v odvete útočí na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde majú USA svoje základne. Zároveň prakticky uzavrel Hormuzský prieliv, ktorým prechádza približne 20 percent svetových dodávok ropy a plynu.
