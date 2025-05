Trump povedal, že v JAR dochádza ku genocíde belochov

Washington 21. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump prijal v stredu v Bielom dome prezidenta Juhoafrickej republiky (JAR) Cyrila Ramaphosu. Agentúra AP si všíma, že Trump stretnutie využil na to, aby juhoafrického prezidenta konfrontoval so svojimi obvineniami o tom, že v JAR dochádza ku genocíde belošskej populácie, píše TASR.



"Ľudia utekajú z JAR pre obavy o vlastnú bezpečnosť," povedal Trump. Americký prezident na chvíľu stlmil svetlá v Oválnej pracovni a pustil video, ktoré podľa neho dokazuje, že v JAR dochádza ku genocíde belochov. Podľa Trumpa sú na videu hroby tisícov bielych farmárov. Ramaphosa povedal, že zábery vidí po prvýkrát a chcel by vedieť, kde boli natočené.



Trump následne ukázal vytlačené kópie článkov, v ktorých sa podľa neho informovalo o belošských Juhoafričanoch, ktorí boli zavraždení. Ramaphosa uznal, že v JAR je vysoká kriminalita, avšak väčšina obetí sú černosi. Trump ho prerušil a povedal: „Farmári nie sú černosi.“



Ramaphosa sa voči Trumpovým obvineniam ohradil, avšak povedal, že o jeho obavách je ochotný hovoriť.



Podľa AP sa juhoafrický prezident pokúšal využiť stretnutie na to, aby zlepšil napäté vzťahy s USA. „Sme tu v podstate preto, aby sme obnovili vzťahy medzi USA a JAR,“ povedal. Tie sa po nástupe Trumpa k moci výrazne zhoršili a podľa americkej agentúry sú najhoršie od ukončenia politiky apartheidu v roku 1994.



Denník The Guardian pripomína, že Trump v uplynulých mesiacoch kritizoval juhoafrický zákon o pozemkovej reforme a medzinárodnú žalobu voči Izraelu pre podozrenia z genocídy. JAR tiež obvinil zo zaberania pôdy belošským farmárom a z podnecovania násilia voči nim. Vláda JAR tvrdí, že tieto tvrdenia sú nepravdivé a „neuznávajú dlhú a bolestivú históriu Južnej Afriky“.



Krajine tiež zrušil veľkú čas humanitárnej pomoci, vyhostil juhoafrického veľvyslanca a ponúkol azyl belošskej menšine Afrikáncov.