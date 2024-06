Trump požaduje prepustenie priaznivcov, ktorí zaútočili na Kapitol

Chesapeake, 29. júna (TASR) - Americký prezidentský kandidát Donald Trump vyhlásil, že jeho podporovatelia, ktorí 6. januára 2021 zaútočili na Kapitol, by mali byť oslobodení a ich trestné stíhania zastavené, pričom sa odvolával na rozhodnutie Najvyššieho súdu v prípade muža, ktorý sa úspešne odvolal voči obvineniam z marenia volieb. TASR prebralo správu od agentúry Reuters.



"Osloboďte rukojemníkov zo 6. januára hneď teraz. Mali by získať slobodu za to, čo si museli podstúpiť," Trump povedal jasajúcemu davu priaznivcov na predvolebnom mítingu v štáte Virginia.



"Na toto rozhodnutie čakali veľmi dlhý čas," dodal.



Najvyšší súd zrušil rozsudok súdu nižšej inštancie, ktorý odsúdil bývalého policajta Josepha Fischera zo snahy zmariť potvrdenie volebného víťazstva Joe Bidena v prezidentských voľbách 2020 tým, že vtrhol na pôdu Kongresu.



Trump často hovorí o svojich podporovateľov, odsúdených za útok na Kapitol, ako o "vlastencoch" a "bojovníkoch".



Približne 1358 osôb bolo v spojitosti s útokom na Kapitol obžalovaných a okolo 500 z nich odsúdili na tresty odňatia slobody. Trump, ktorý bol v tom období prezidentom, tieto osoby svojimi nepravdivými tvrdeniami o volebnom podvode podnietil, aby vtrhli do washingtonského Kapitolu. Tam práve zasadali obe komory amerického Kongresu, aby potvrdili víťaza volieb z novembra 2020 Joea Bidena vo funkcii prezidenta. Trump sa usiloval tomu zabrániť.