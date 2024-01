Trump požaduje trestnoprávnu imunitu

Washington 18. januára (TASR) - Exprezident USA Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že jeho nárok na "úplnú" prezidentskú imunitu voči trestnému stíhaniu by mal platiť aj v prípade, že svojím konaním "prekročí hranicu". TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Trump je favoritom v súboji o republikánsku prezidentskú nomináciu. Zároveň čelí obvineniam z niekoľkých trestných činov vrátane údajnej snahy zvrátiť svoju prehru v prezidentských voľbách v roku 2020 a nesprávneho uchovávania prísne tajných dokumentov v jeho sídle na Floride.



V príspevku na sociálnej sieti zverejnenom približne o 2.00 h miestneho času Trump tvrdil, že ako prezident mal úplnú imunitu voči trestnému stíhaniu a vyzval americký Najvyšší súd, aby rozhodol v jeho prospech.



"Aj prípady, ktoré 'prekročia hranicu', musia podliehať úplnej imunite, inak to budú roky traumy pri snahe rozlíšiť dobré od zlého," napísal exprezident. Dodal, že prezidenti USA potrebujú imunitu, aby mohli prijímať náročné rozhodnutia, a že táto potreba prevažuje nad nebezpečenstvom zo strany prezidentov, ktorí porušujú pravidlá. Prirovnal to k polícii, ktorá musí pokračovať v práci napriek občasnému "nečestnému policajtovi".



Federálny odvolací súd vo Washingtone posudzuje Trumpovu žiadosť o imunitu voči trestnému stíhaniu za úlohu pri pokuse zvrátiť výsledok prezidentských volieb v roku 2020. V nich Trumpa porazil demokrat Joe Biden. Ak súd odvolanie zamietne, čo očakáva väčšina právnych expertov, pravdepodobne sa to dostane pred Najvyšší súd.