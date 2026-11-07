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Trump požiadal šéfa MMA UFC, aby sa stal hovorcom Bieleho domu
Biely dom nemá hovorcu od 16. októbra, keď vo funkcii po necelom týždni skončila Katie Zachariová.
Autor TASR
Washington 7. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že požiadal šéfa MMA organizácie Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana Whitea, aby sa stal novým hovorcom Bieleho domu. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
„S potešením oznamujem, že skvelý Dana White, nekompromisný bojovník, dostal ponuku na post hovorcu Bieleho domu. Dana, prosím, prijmi túto ponuku!“ napísal americký prezident.
White sa zatiaľ k ponuke oficiálne nevyjadril, avšak zverejnil fotografiu, pravdepodobne vytvorenú umelou inteligenciou, na ktorej je zachytený za rečníckym pultom v tlačovej miestnosti Bieleho domu s popisom „Smerujeme do ďalšej kapitoly“.
Biely dom nemá hovorcu od 16. októbra, keď vo funkcii po necelom týždni skončila Katie Zachariová.
White (57) je prezidentom a generálnym riaditeľom UFC, najväčšej a najprestížnejšej organizácie vo svete zmiešaných bojových umení. S Trumpom sa priatelí už dlhšie, pričom šéf UFC sa objavil po jeho boku v roku 2024, keď zvíťazil v prezidentských voľbách. Od svojho znovuzvolenia sa Trump zúčastnil na podujatiach UFC v Miami, New Yorku a New Jersey. V júni pri príležitosti svojich 80. narodenín usporiadal v areáli Bieleho domu turnaj UFC Freedom 250.
Trump tiež vymenoval šiestich šampiónov UFC, ktorých by podľa neho White mal so sebou priviesť do Bieleho domu ako svojich poradcov. Menoval Islama Machačeva, Chabiba Nurmagomedova, Justina Gaethjeho, Daniela Cormiera, Kaylu Harrisonovú a Amanda Nunesovú. Machačev a Nurmagomedov sú pritom občanmi Ruska. „Potrebujeme týchto ľudí, aby nás bránili pred šialenou ľavicou,“ zdôraznil Trump.
„S potešením oznamujem, že skvelý Dana White, nekompromisný bojovník, dostal ponuku na post hovorcu Bieleho domu. Dana, prosím, prijmi túto ponuku!“ napísal americký prezident.
White sa zatiaľ k ponuke oficiálne nevyjadril, avšak zverejnil fotografiu, pravdepodobne vytvorenú umelou inteligenciou, na ktorej je zachytený za rečníckym pultom v tlačovej miestnosti Bieleho domu s popisom „Smerujeme do ďalšej kapitoly“.
Biely dom nemá hovorcu od 16. októbra, keď vo funkcii po necelom týždni skončila Katie Zachariová.
White (57) je prezidentom a generálnym riaditeľom UFC, najväčšej a najprestížnejšej organizácie vo svete zmiešaných bojových umení. S Trumpom sa priatelí už dlhšie, pričom šéf UFC sa objavil po jeho boku v roku 2024, keď zvíťazil v prezidentských voľbách. Od svojho znovuzvolenia sa Trump zúčastnil na podujatiach UFC v Miami, New Yorku a New Jersey. V júni pri príležitosti svojich 80. narodenín usporiadal v areáli Bieleho domu turnaj UFC Freedom 250.
Trump tiež vymenoval šiestich šampiónov UFC, ktorých by podľa neho White mal so sebou priviesť do Bieleho domu ako svojich poradcov. Menoval Islama Machačeva, Chabiba Nurmagomedova, Justina Gaethjeho, Daniela Cormiera, Kaylu Harrisonovú a Amanda Nunesovú. Machačev a Nurmagomedov sú pritom občanmi Ruska. „Potrebujeme týchto ľudí, aby nás bránili pred šialenou ľavicou,“ zdôraznil Trump.