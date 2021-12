Trump požiadal súd, aby zastavil vydanie dokumentov vyšetrovateľom

Washington 24. decembra (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump vo štvrtok najvyšší súd požiadal, aby zastavil vydanie dokumentov z vyšetrovania útoku na washingtonský Kapitol zo 6. januára. Tieto dokumenty požadujú vyšetrovatelia. Informovala o tom agentúra AFP.



Trumpovi právnici tvrdia, že bývalý prezident má právo uplatniť svoju výsadu a udržať tieto dokumenty v tajnosti aj po tom, ako sa jeho (Trumpovo) obdobie vo funkcii skončilo, píše AFP.



Predmetné dokumenty sa v súčasnosti nachádzajú v Národnom archíve a majú byť sprístupnené výboru Snemovne reprezentantov Kongresu USA, ktorý januárový útok vyšetruje. Do Kapitolu vtedy násilne vnikli stovky Trumpových priaznivcov a o život prišlo päť ľudí.



Vyšetrovanie má za cieľ pripraviť opatrenia na zabránenie Ďalším takýmto útokom. Výbor dokumenty žiada, aby zistil akú úlohu zohral Trump v pokuse o zvrátenie výsledkov amerických prezidentských volieb z novembra 2020, píše na svojej webovej stránke stanica CNN.



Súd nižšej inštancie ešte v novembri tohto roka rozhodol, že súčasný prezident Joe Biden mal právomoc umožniť vydanie týchto dokumentov výboru Kongresu USA. Federálny odvolací súd 9. decembra toto rozhodnutie potvrdil.



Trump, ktorý je obviňovaný z podnecovania januárového útoku, sa usiloval uplatniť svoju výsadu bývalého prezidenta. To by mu umožnilo zabrániť zverejneniu predmetných dokumentov a záznamov telefonických rozhovorov spojených s januárovým útokom.



Trumpovi právnici výbor Snemovne reprezentantov Kongresu USA obvinili, že vedie vyšetrovanie voči "politickému protivníkovi". V tejto snemovni majú prevahu demokrati, pripomína AFP.