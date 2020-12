Trump požiadal súd vo Wisconsine o zneplatnenie časti hlasov

Madison 2. decembra (TASR) - Právnici dosluhujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa podali v utorok žalobu, ktorou chcú spochybniť výsledky novembrových prezidentských volieb vo Wisconsine. V tomto americkom štáte, rovnako ako v mnohých ďalších, zvíťazil demokratický kandidát Joe Biden.



Trumpovi právnici žiadajú, aby bolo zneplatnených viac ako 221.000 hlasov odovzdaných v dvoch wisconsinských okresoch, v ktorých majú najsilnejšie pozície demokrati. Informovala o tom agentúra AP.



Žaloba bola podaná deň po tom, ako celkové výsledky prezidentských volieb vo Wisconsine oficiálne potvrdili demokratický guvernér tohto štátu Tonu Evers a štátna volebná komisia. Wisconsin je jedným z rozhodujúcich štátov, ktorých získanie je potrebné pre víťazstvo v amerických prezidentských voľbách.



V nedeľu 29. novembra sa skončilo prepočítanie hlasov v dvoch wisconsinských okresoch, o ktoré požiadal Trump a za ktoré zaplatil tri milióny dolárov. Prepočítanie však len mierne zvýšilo Bidenov náskok nad Trumpom.



Joe Biden podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil vo Wisconsine nad Trumpom o takmer 20.700 hlasov.



Trumpov právny tím sa so svojou žalobou obrátil priamo na najvyšší súd Wisconsinu, pričom vynechal nižšie súdne inštancie. Požaduje, aby súd nariadil guvernérovi Eversovi odvolať schválenie volebných výsledkov.



Najvyšší súd tohto amerického štátu, v ktorom majú väčšinu konzervatívni sudcovia, už posudzuje dve podobné žiadosti o zneplatnenie časti hlasovacích lístkov, ktoré predložili Trumpovi stúpenci.



Trump sa dožaduje toho, aby bola v prevažne demokratických okresoch Milwaukee a Dane, v ktorých zvíťazil Biden, zneplatnená veľká časť hlasov doručených poštou. V okresoch, kde zvíťazil on sám, však nič podobné nežiada.



Volebný štáb Joea Bidena označil Trumpovu utorkovú žalobu za absolútne nepodloženú. Občania Wisconsinu podľa jeho vyjadrenia hlasovali v súlade s pravidlami, ktoré v tomto štáte platia už dlhé roky a nikto ich zatiaľ nespochybňoval.



Podobné žaloby a právne kroky, ktorými chcel Trumpov tím spochybniť volebné výsledky v ďalších kľúčových štátoch, neuspeli.



Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí prezidenta a viceprezidentku na ďalšie funkčné obdobie, sa zíde 14. decembra. Jednotlivé štáty musia do Washingtonu doručiť svoje správy s overenými konečnými výsledkami najneskôr 8. decembra.