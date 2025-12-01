< sekcia Zahraničie
Trump pozval Netanjahua na návštevu Bieleho domu
Obaja lídri sa zhodli na dôležitosti odzbrojenia palestínskeho hnutia Hamas a demilitarizácie Pásma Gazy, píše sa vo vyhlásení.
Autor TASR
Jeruzalem/Washington 1. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump pozval počas pondelkového telefonátu „v blízkej budúcnosti“ Benjamina Netanjahua na návštevu Bieleho domu, oznámil úrad izraelského predsedu vlády. TASR o tom informuje podľa správ portálu The Times of Israel a agentúry AFP.
Obaja lídri sa zhodli na dôležitosti odzbrojenia palestínskeho hnutia Hamas a demilitarizácie Pásma Gazy, píše sa vo vyhlásení. Návšteva by pre Netanjahua bola už piatou od Trumpovho návratu do Bieleho domu v januári.
Telefonát nasledoval krátko po Trumpovom varovaní Izraela pred destabilizáciou Sýrie a jej nového vedenia. Izrael v piatok podnikol operáciu v sýrskej dedine Bejt Jin, ktorá bola zameraná na údajných členov organizácie Džamá Islamíja. Pri útoku zahynulo 13 ľudí.
Netanjahu tiež v nedeľu požiadal prezidenta Jicchaka Herzoga o udelenie milosti. V novembri o milosť pre izraelského premiéra požiadal v liste aj sám Trump.
Obaja lídri sa zhodli na dôležitosti odzbrojenia palestínskeho hnutia Hamas a demilitarizácie Pásma Gazy, píše sa vo vyhlásení. Návšteva by pre Netanjahua bola už piatou od Trumpovho návratu do Bieleho domu v januári.
Telefonát nasledoval krátko po Trumpovom varovaní Izraela pred destabilizáciou Sýrie a jej nového vedenia. Izrael v piatok podnikol operáciu v sýrskej dedine Bejt Jin, ktorá bola zameraná na údajných členov organizácie Džamá Islamíja. Pri útoku zahynulo 13 ľudí.
Netanjahu tiež v nedeľu požiadal prezidenta Jicchaka Herzoga o udelenie milosti. V novembri o milosť pre izraelského premiéra požiadal v liste aj sám Trump.