Trump pozval Zelenského do Washingtonu

List Donalda Trumpa Zelenskému, v ktorom ho pozýva na návštevu do Washingtonu, môže byť signálom podpory pre Ukrajinu, jej územnú celistvosť a cestu k euroatlantickej integrácii.

Washington/Kyjev 15. júna (TASR) - Prezident Spojených štátov Donald Trump pozval svojho ukrajinského partnera Volodymyra Zelenského do Washingtonu. Oznámil to v piatok ukrajinský veľvyslanec v Spojených štátoch Valerij Čalyj. Zatiaľ podľa neho nebolo "odhalené", kedy by sa táto návšteva mohla uskutočniť, informovala agentúra UNIAN.



Čalyj hovoril o Trumpovej pozvánke počas svojho úvodného prejavu na summite Ukrajinsko-americkej pracovnej skupiny, ktorý organizovalo vo Washingtone Centrum pre americko-ukrajinské vzťahy.



Čalyj uviedol, že list Donalda Trumpa Zelenskému, v ktorom ho pozýva na návštevu do Washingtonu, je signálom podpory pre Ukrajinu, jej územnú celistvosť a cestu k euroatlantickej integrácii.



Na summite bol prítomný aj osobitný predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA pre Ukrajinu Kurt Volker, ktorý zdôraznil, že USA neochvejne podporujú Ukrajinu, jej územnú celistvosť, zvrchovanosť a reformný kurz.



Kurt Volker už predtým uviedol, že americká delegácia po inaugurácii Zelenského diskutovala s Trumpom o budúcich kontaktoch s novým prezidentom Ukrajiny.