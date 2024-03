Trump pre americké médiá vyjadril podporu Izraelu v Pásme Gazy

Washington 6. marca (TASR) - Americký republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump v utorok v rozhovore pre stanicu Fox News vyjadril podporu vojne Izraela v Pásme Gazy. Takisto uviedol, že je potrebné túto záležitosť ukončiť. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP a stanice NBC News.



Trump na otázku, či je v "tábore" Izraela, odpovedal "áno". Na otázku, či súhlasí so spôsobom, akým Izrael uskutočňuje svoju ofenzívu v Pásme Gazy, odvetil, že je potrebné záležitosť dokončiť. AFP dodala, že išlo o jeho najpriamejšie vyjadrenie k tomuto konfliktu.



"Mali ste tu príšernú inváziu, ku ktorej by nikdy nedošlo, ak by som bol prezidentom ja," dodal Trump. K podpore prímeria v Pásme Gazy sa exprezident jednoznačne nevyjadril.



Súčasný prezident USA Joe Biden čelí narastajúcej kritike medzinárodne i medzi svojimi demokratickými podporovateľmi z dôvodu podpory Izraela v konflikte, v ktorom počet obetí prudko narastá a zvyšuje sa hrozba hladomoru v Pásme Gazy. Biden bude pravdepodobne Trumpovým súperom v novembrových prezidentských voľbách.



Protestné hnutia v USA vyzývajú voličov, aby Bidena v hlasovaniach potrestali za jeho podporu Izraela. Viac než 100.000 ľudí v minulotýždňových primárkach v štáte Michigan svoj hlas odovzdalo bez toho, aby uviedli meno kandidáta.



Michigan patrí k tzv. "swing states" s tradične vyrovnanou podporou oboch veľkých strán.