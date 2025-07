Trump pre BBC: Som z Putina sklamaný, ale neskončil som s ním

Washington 15. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v najnovšom rozhovore pre britskú stanicu BBC zopakoval, že je sklamaný zo svojho ruského náprotivku Vladimira Putina, ale ešte s ním údajne neskončil. Trump absolvoval telefonický rozhovor s BBC niekoľko hodín po tom, čo v pondelok pohrozil Rusku uvalením vysokých ciel a sankcií, ak nebude do 50 dní dosiahnutá dohoda o ukončení vojny na Ukrajine, informuje TASR.



V zhruba 20-minútovom rozhovore sa Trumpa pýtali aj na to, či Putinovi verí. „Nedôverujem takmer nikomu,“ odpovedal americký prezident, ktorý podľa BBC značnú časť rozhovoru venoval tomu, ako ho ruský líder sklamal.



Podľa vlastných slov si už štyrikrát myslel, že dohoda s Ruskom je na spadnutie. „Máme skvelý rozhovor (s Putinom). Hovorím: 'To je dobré, myslím si, že sme blízko dohody.' A on potom zničí budovu v Kyjeve,“ uviedol Trump.



„Som z neho sklamaný, ale neskončil som s ním,“ povedal Trump, ktorý frustráciu zo šéfa Kremľa vyjadruje v poslednom čase opakovane. Na otázku, ako chce prinútiť Putina, aby zastavil krviprelievanie na Ukrajine, odpovedal reportérovi, že Spojené štáty na tom pracujú.



Trump v pondelok na stretnutí s generálnym tajomníkom Markom Ruttem v Bielom dome potvrdil dohodu o dodávkach zbraní na Ukrajinu prostredníctvom NATO. Zároveň vyjadril nespokojnosť s Putinom a varoval Moskvu, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na ňu a jej obchodných partnerov tvrdé sekundárne sankcie v podobe stopercentných ciel.



Americký prezident pred časom nazval Severoatlantickú alianciu zastaranou, teraz jej však v rozhovore pre BBC vyjadril podporu. „Myslím si, že NATO sa stáva opakom (zastaranosti),“ poznamenal Trump. Vysvetlil to tým, že NATO „si teraz platí účty“.



Dodal tiež, že lídri Nemecka, Francúzska či Španielska ho rešpektujú aj s jeho rozhodnutiami, lebo si uvedomujú, že na to, aby bol niekto dvakrát zvolený za prezidenta USA, treba mať „veľkú dávku talentu“.